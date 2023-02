Carnaval de 2023 tem o menor índice de crimes na Zona da Mata

Analisando os dados da 4ª Região da Polícia Militar, que compreende 86 municípios da Zona da Mata, é possível perceber uma queda no número de crimes violentos.

Homicídios registrados na Zona da Mata no carnaval:

2023: 6

2020: 6

2019: 1

2018: 6

2017: 6

Crimes violentos (roubos, extorsões, estupros, cárceres privados e sequestros):

2023: 27

2020: 64

2019: 57

A reportagem do Estado de Minas não selecionou os carnavais de 2021 e 2022 pelo fato de eventos públicos e privados terem sido cancelados por causa da pandemia de COVID-19.

Juiz de Fora com mais crimes

Por ser a maior cidade da Zona da Mata, Juiz de Fora teve o maior número de homicídios: três foram registrados na cidade. Desses, apenas um esteve ligado diretamente a um evento carnavalesco.

Na noite de sábado (18), um jovem de 22 anos foi assassinado a facadas durante o Bloco da Benemérita, que concentrou no Parque Halfeld, coração da cidade. Segundo a PM, ele foi atacado por outra pessoa que estava no bloco e esfaqueado na frente de milhares de pessoas. O crime causou um empurra-empurra e muito pânico entre os foliões.

Após o crime, o autor jogou a faca dentro de um condomínio próximo do Parque Halfeld e fugiu. Até agora não foi localizado e a Polícia Civil investiga o caso.

Os outros dois casos que ocorreram na cidade foram registrados nos bairros Jóquei Clube 2 e São Benedito. Em ambos os casos as vítimas, de 21 e 22 anos, foram baleados. Em nenhum dos casos a Polícia Militar informou a motivação do crime.

Depois de anos sem eventos no período do carnaval, a Prefeitura de Juiz de Fora considerou um saldo positivo a folia. A secretária de Segurança Urbana e Cidadania, Letícia Paiva Delgado destacou que a integração entre as forças de segurança foi positiva para que os números fossem reduzidos na cidade.

“O resultado foi muito bom. Essa sinergia só foi possível, porque cada um se comprometeu com a missão de trazer a festa de volta para a população e porque tivemos a viabilização de apoio por meio da parceria da Prefeitura com as forças de segurança”, disse a secretária.