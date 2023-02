Carnaval de BH: ‘acessibilidade é zero’, reclama foliã cadeirante em bloco

A falta de acessibilidade não impediu uma foliã cadeirante de curtir o desfile do bloco Axé nas Gerais, no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, neste sábado (18/02). Porém, Cláudia Andrade afirma que insiste em participar, mesmo com a falta de estrutura, por amor ao carnaval.

“Infelizmente não tem vaga para PcD (pessoa com deficiência), o passeio é horrível e eu tenho que andar na rua. Acessibilidade é zero, eu venho mais é por amar o carnaval”, conta a cadeirante.

Ela precisa da ajuda de uma amiga, Vivian Teles, para auxiliá-la em áreas que não consegue andar sozinha com a cadeira, como subidas.

Leia também: BHTrans esquece de fechar avenida e bloco desfila no meio do trânsito

“Nem os banheiros dos bares, que já frequentei muitos por aqui, são acessíveis. Todos são muito estreitos”, comenta Vivian.

A reportagem do Estado de Minas esteve no local e, nas proximidades do desfile, não encontrou vaga para cadeirantes, as ruas não têm rampas e os banheiros – químico e de estabelecimentos – não são acessíveis.

Havia apenas um banheiro químico para PcD no bloco, mas não havia rampa para acesso a ele. Com isso, cadeirantes precisam de ajuda para levantar a cadeira e ter acesso às cabines.