Carnaval de BH: acesso de veículos à área hospitalar terá esquema especial

O acesso de veículos à área hospitalar de Belo Horizonte vai contar com um esquema especial durante o carnaval na cidade. Segundo a Prefeitura de BH (PBH), o acesso à região será prioridade na operação de trânsito durante a folia. A circulação deve ser feita pela Avenida do Contorno acessando a Rua Maranhão – próximo ao Hospital da Polícia Militar, ou pelas Avenidas Francisco Sales, Amazonas e Augusto de Lima.

Ainda de acordo com a PBH, todo o trajeto estará livre para o trânsito e os agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) vão preservá-los durante os deslocamentos dos blocos. Os serviços de emergência devem usar essas rotas. Assim, a PBH pede que os motoristas dêem sempre preferência para ambulâncias e viaturas. O mapa com as interdições no trânsito está disponível no portal da PBH