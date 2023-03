Carnaval de BH: bloco faz vaquinha para quitar dívidas da folia

O Bloco Truck do Desejo, que desfilou na terça-feira de carnaval , está fazendo uma vaquinha on-line para quitar as dívidas da folia. Segundo a organização, o financiamento coletivo é o mesmo desde janeiro, porém, a meta e o objetivo são diferentes: R$ 20 mil pagar os boletos e colaboradores restantes.

A produtora Lygia Santos explica que, inicialmente, a ideia era conseguir R$30 mil ou R$ 50 mil. "A primeira meta era R$30 mil e a segunda de R$ 50 mil, mas em fevereiro tivemos a confirmação de um patrocínio e edital da PBH, entretanto, mesmo com essa verba, faltou muito dinheiro, porque está tudo bem caro. São três anos de inflação e, além dos preços, quisemos dar uma remuneração melhor para as pessoas que trabalham conosco, parceiros e prestadores de serviço. Estamos nos profissionalizando e a ideia é gerar renda para quem está trabalhando no cortejo", explica.

Ao todo, contando os ensaios e desfile, os gastos chegam na casa dos R$ 200 mil. "Agora, a gente continua com a vaquinha on-line, mas ela está bem parada. Estamos com um terço da meta, que é R$ 30 mil, mas atualmente, para conseguirmos quitar tudo, R$20 mil já está resolvido. Para arrecadar, também decidimos fazer uma festa, no próximo sábado (18/3), no Distrital, no bairro Cruzeiro", finaliza.