Carnaval de BH começa neste sábado (4/2); confira a programação

O período oficial de carnaval em Belo Horizonte começa neste sábado (4/2). Cerca de 5 milhões de pessoas são esperadas para curtir a folia ao longo do mês, que promete muita diversão com mais 100 desfiles de blocos de rua, só no período de pré- carnaval.

Logo no primeiro dia, são 17 opções para os foliões curtirem. A festa começa cedo, às 8h30, com o primeiro bloco a desfilar, o "Cómo Te Lhama?", que traz o ritmo latino para as ruas. Em seguida, às 9h, o "Andacunfé" faz o cortejo em homenagem a Gilberto Gil e pela defesa das florestas brasileiras. Até o fim da tarde, de hora em hora, haverá mais eventos programados.

Neste ano, o período oficial da festa é de 4 a 26 de fevereiro, e as expectativas estão altas em toda a cidade. O setor de hotéis espera lotação máxima durante o fim de semana de carnaval e às vésperas, já com mais de 60% de ocupação das reservas.

Devido à alta procura, a previsão de gastos também é grande. Segundo o presidente do SindiHBaRes, Paulo Cesar Marcondes Pedrosa, a média deve incluir passagens, hospedagens, alimentação e transporte. Por causa disso, curtir o carnaval em BH vai custar cerca de R$ 1.000 por dia para os turistas.

De acordo com a Prefeitura de BH, 30 órgãos públicos trabalham em conjunto para realizar a festa deste ano. O Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) vai monitorar o evento em tempo real, e a BHTrans já começa, neste fim de semana, a operação de trânsito e transporte nos locais dos desfiles dos blocos do pré-carnaval.

As interdições de trânsito das áreas reservadas para desfile serão disponibilizadas no Waze e no Google Maps, além do perfil no twitter BHTrans.

Confira todos os desfiles de blocos deste sábado (4/2)