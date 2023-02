Carnaval de BH: podcast do Portal Uai detalha folia e bons negócios

Em clima de carnaval , o 'Pod ou não pode?' apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini recebe nesta quinta-feira (9/2) o presidente da Liga Belorizontina de Blocos Carnavalescos e fundador do Bloco Baianas Ozadas, Geo Cardoso, e também o jornalista José Aparecido Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas Especializados em Turismo. A entrevista acontece ao vivo, às 14h, no YouTube do Portal Uai.

Durante a conversa, os convidados vão falar da expectativa para o primeiro carnaval pós-pandemia. Neste ano são esperadas cinco milhões de pessoas, entre os dias 4 e 26 de fevereiro, nas ruas da capital. Além da folia, o podcast irá tratar sobre a infraestrutura de BH e os serviços de hotelaria.

O podcast 'Pod ou não pode' vai ao ar quinta-feira, às 14h, ao vivo no Youtube do Portal Uai.

Mapa dos blocos de BH

Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira. O mapa interativo dos blocos é atualizado diariamente com o roteiro e agenda dos desfiles dos blocos.

O CarnaUai





Neste carnaval histórico, o primeiro após dois anos de suspensão devido à pandemia de COVID-19, o Portal UAI e o Estado de Minas terão mais uma vez uma cobertura especial dos blocos de rua em Belo Horizonte . Acompanhe a cobertura completa do carnaval de BH na página do Carnauai

Quando começa o carnaval 2023?

Os quatro dias tradicionais de carnaval no Brasil este ano começam na sexta-feira (17/2) e vão até terça-feira (21/2), sem contar a quarta-feira de Cinzas (22/2), que em algumas cidades tem ao menos metade do dia incluído como feriado. Bloquinhos, no entanto, já começaram os pré-carnavais e ensaios abertos ao público e alguns geralmente ultrapassam esse período.

Carnaval é feriado?