Carnaval de BH: preso suspeito de furtar correntinhas no ‘Baianas Ozadas’

A Guarda Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) prendeu, nesta manhã de segunda-feira (20/2), um homem que estava tentando furtar correntinhas de foliões durante o desfile do bloco "Baianas Ozadas" na capital.

Segundo os agentes, o suspeito de 27 anos aproveitou do grande número de pessoas que acompanhavam o bloco e decidiu furtar as correntinhas sem ser visto. A Guarda Civil, que atuava na segurança da festa carnavalesca, viu a ação do homem e efetuou a prisão em flagrante.

Durante a detenção, descobriu-se que o suspeito está com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, com condenação de quatro anos e oito meses.

Além disso, o homem possui uma extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, agressão e furto. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional.

*estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira