Carnaval de BH: rua Sapucaí recebe grades de proteção

A rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de BH, já está preparada para receber os foliões durante os dias de carnaval. Toda a extensão da via recebeu grades de proteção nesta quarta-feira (8/2). Até 26 de fevereiro, BH contará com uma extensa programação, incluindo blocos de rua, desfiles de escolas de samba e atrações em diversas regionais da cidade.

Segundo a Prefeitura de BH, a medida visa proteger canteiros e o patrimônio público no período em que os eventos carnavalescos estiverem acontecendo na cidade.

Na semana passada, as grades começaram a ser colocadas em pontos da capital , como a Praça da Liberdade, a Praça da Bandeira e a Praça Raul Soares.

Veja os pontos que receberão as grades: