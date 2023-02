Carnaval de Diamantina terá 50 blocos e espera 20 mil visitantes

Após dois anos de interrupção do carnaval (e três desde 2020, ano do início da pandemia), Diamantina promete realizar uma das festas mais animadas da história da cidade, em 2023, com uma grande estrutura e 50 blocos. A expectativa do município histórico, de 48 mil habitantes, é de receber cerca de 20 mil visitantes, principalmente universitários, resgatando a grandiosidade da folia momesca do passado.

A animação no Centro Histórico do antigo Tejuco começa na noite desta quarta-feira (15/2), com os blocos “D´UH!”, no Largo Dom João, e “Concentra mais não sai”, na Rua do Amparo.

A programação prosseguirá até a terça (21/2) de carnaval, contando também com antigas agremiações da terra de JK, como a banda Fogosa do Sapo Seco (do bloco homônimo), que completa um século de existência neste ano e que vai desfilar na tarde de domingo (19/2).

A Prefeitura de Diamantina anunciou investimentos da ordem de R$ 1,5 milhão na montagem da estrutura e na contratação de bandas para o carnaval. A festa conta também com a participação de patrocinadores.

Blocos

De acordo com a prefeitura, além de 54 cortejos de blocos, haverá seis espaços com infraestrutura para o carnaval no Centro Histórico. O principal deles é Palco “Mercado Folia”, na praça do antigo Mercado de Diamantina.

Na sexta-feira (17/2), a atração será o “Baile do Sideral”, comandado pelo cantor Wilson Sideral. No sábado, (18/2), subirão ao palco as bandas “Bat Caverna” e “Bartucada”, “marcas registradas” da folia diamantinense. No domingo (19/2), uma das atrações será a banda Tianastácia.

Na segunda-feira (20/2), o destaque será o show “Solar Big Band”, projeto do tecladista Henrique Portugal, da banda Skank, com a parceria do guitarrista Marco Túlio, do Grupo Jota Quest.

Dentro do antigo mercado, será montado o “Camarote Diamantina”, estrutura com mais conforto para o público, que terá ainda a oportunidade de apreciar os elementos históricos da construção.

Os outros espaços da estrutura do Carnaval da Diamantina são:

Palco MP Beco: localizado no Beco do Mota, reunirá grandes nomes da música popular da região, tocando canções da música popular brasileira, com referência ao Clube da Esquina.

Largo da Alegria (Carnaval Radical), com nomes de grandes bandas da cidade e da região, praça de alimentação, proposta de esportes de aventura;

Quitanda da Tradição: localizada na Rua da Quitanda, apresentará ritmos do tradicional samba brasileiro e pagode. Incluirá também o Festival Gastronômico Gastrofolia, com a participação de todos os estabelecimentos da rua do Centro Histórico, que serão responsáveis por preparar pratos típicos.

Praça Doutor Prado: terá blocos universitários promovendo festas no estilo republicano, com direito a paredões de cerveja e segurança garantida.