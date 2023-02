Carnaval em BH: bloco Chama o Síndico comanda festa na Afonso Pena

Na reta final do pré-carnaval de Belo Horizonte – que termina na próxima sexta-feira (17/2) – os belo-horizontinos lotam as ruas do Centro, nesta quarta-feira (15/2), com a passagem do bloco Chama o Síndico.

Caracterizado por temperar repertórios de Jorge Ben Jor e Tim Maia, o bloco retornou hoje para sua tradição ao percorrer a Avenida Afonso Pena em direção à Praça Sete, margeando o Parque Municipal. O cortejo seguiu o mesmo trajeto, mas o bloco testou novos espaços ao tocar na Pampulha e no Floresta em 2019 e 2020.

Quinta-feira Na noite desta quinta-feira (16/2), os foliões vão se concentrar para acompanhar o Bloco da Bicicletinha, em que participantes desfilam de bicicleta. A concentração acontecerá na Avenida Arthur Bernardes, 250, na Vila Paris, na região Centro-Sul da capital. Acesse aqui a programação completa. BH espera R$ 600 milhões no rastro do carnaval