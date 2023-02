Carnaval em MG supera expectativa de público e recebe 11 milhões de foliões

O governo de Minas esperava que 5 milhões de pessoas participassem da festa em Belo Horizonte e outras 5 milhões no interior. Na capital, a estimativa se confirmou, mas no restante do estado, aproximadamente 6,2 milhões de pessoas pularam carnaval. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo informou que os dados, referentes aos períodos entre os dias 17 e 21 de fevereiro, ainda não foram consolidados integralmente.