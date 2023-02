Carnaval em Minas: bombeiros já atenderam mais de 1,2 mil ocorrências

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) registrou 1.247 chamadas de atendimento pré-hospitalar no estado durante os três primeiros dias de carnaval . Ainda de acordo com a corporação, foram atendidos 261 acidentes de trânsito e seis casos de afogamentos.

Os dados disponibilizados pelos bombeiros foram reunidos a partir das ocorrências entre sexta-feira (17/2) e as 20h de domingo (20/2). Os militares informam que o balanço completo das ocorrências do período será repassado após o carnaval.

De acordo com os bombeiros, os afogamentos são o tipo de ocorrência que mais causa mortes durante a folia. Só neste ano, já foram registradas 58 mortes por este motivo no estado e os militares atenderam 216 chamadas para ocorrências do tipo.

Os bombeiros listam uma série de recomendações para foliões e banhistas evitarem afogamentos: