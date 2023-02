Carnaval: PM interrompe briga com granadas de efeito moral em Nova Lima

Uma briga generalizada entre foliões no carnaval de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , foi interrompida com granadas de efeito moral durante a madrugada dessa quarta-feira (22/2), informou a assessoria da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (23/2).

Os militares foram acionados pela própria organização do evento por meio de um alto-falante quando a confusão começou.

Segundo a corporação, os policiais “foram recebidos de maneira hostil” assim que chegaram ao local, sendo necessário “o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo”.

Nesse sentido, conforme pontua a PM, havia possibilidade de agressão contra os policiais e os foliões que se divertiam.

Durante a abordagem, uma das granadas não detonou. Então, os militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram até o local “para que houvesse a detonação controlada com segurança”. “Ressaltamos ainda que a intervenção foi realizada de forma técnica, minimizando os danos”, pontua a Polícia Militar.

No decorrer da ação, ninguém foi preso, pois, de acordo com a PM, havia grande número de pessoas no local, o que inviabilizou a identificação dos envolvidos na briga.