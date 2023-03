Carreta carregada com soja pega fogo na BR-365, em Ituiutaba

Carreta pegou fogo na na altura do km 772 da BR-365

Ituiutaba, Minas Gerais. Uma carreta bitrem, carregada com soja, pegou fogo na altura do km 772 da BR-365, entre Ituiutaba e Santa Vitória, na noite do último domingo (05.mar.23).

Os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba foram acionados para combaterem o incêndio por volta das 20h.

Prontamente os bombeiros militares deslocaram para o local da ocorrência em apoio a concessionária responsável pela rodovia.

Através de um trabalho conjunto, foi realizado o combate ao incêndio e rescaldo.

Durante os trabalhos foi necessário o fechamento da rodovia nos dois sentidos.

As causas do incêndio são desconhecidas, no entanto, suspeita-se que as chamas tenham iniciado no sistema de freios. Ninguém ficou ferido na ocorrência.