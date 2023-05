Carreta carregada de minério superaquece freios e pega fogo na BR-356

Uma carreta carregada de minério de ferro pegou fogo depois de o sistema de freios do veículo de transportes de carga ter superaquecido na BR-356, altura do acesso a Itabirito, na Região Central de Minas.

O incêndio ocorreu neste sábado (20/05),por volta das 6h, próximo ao Bairro Alto da Antena, no acesso 2 à cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a carreta seguia de Mariana para Nova Lima carregada de minério quando o motorista percebe as chamas se alastrando para os pneus da carroceria.

"O motorista percebeu que estava saindo uma fumaça dos pneus e parou o veículo. Ele tentou apagar as chamas com extintores mas não conseguiu, vindo a acionar os bombeiros", informou a corporação.

O incêndio foi debelado pelas equipes no local de forma rápida, não chegando a atingir o cavalo mecânico. Foram gastos cerce de 3 mil litros de água no combate as chamas, durante meia hora de atuação, segundo o CBMMG.

O trânsito ficou interrompido durante os trabalhos e liberado posteriormente pela Polícia Rodoviária Estadual.