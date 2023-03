Carreta pega fogo com produtos químicos em rodovia de Minas

Uma carreta foi incendiada na rodovia BR-251, altura do KM 333, na zona rural do município de Fruta de Leite, no Norte de Minas Gerais, na tarde desse domingo (12). O veículo transportava materiais diversos, inclusive alguns produtos químicos tóxicos e inflamáveis.

Segundo o Corpo de Bombeiros , o veículo havia se envolvido, inicialmente, em um acidente de trânsito. No acidente, os produtos teriam se espalhado e algumas embalagens rompidas, dando início a uma reação química com a dissipação do calor e gases tóxicos.

Assim, aconteceu a combustão da vegetação e de demais produtos existentes no local.

Os militares atuaram na identificação dos produtos e no combate às chamas.

Os órgãos de fiscalização e controle ambientais foram comunicados do fato para que sejam tomadas as providências cabíveis em torno da situação.

Os Bombeiros informaram que não foi possível identificar o grau de risco e de contaminação do ambiente já que boa parte dos produtos teriam caído em um leito de água do rio Ribeirão do Fogo.

A pista ficou interditada por cerca de 8 horas.

