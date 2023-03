Carreta tomba e espalha carga de madeira na marginal da BR-381

Uma carreta tombou na marginal da BR-381, em Ravena, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (9/3).

O acidente foi na altura do km 436, no sentido Belo Horizonte

A carreta levava carga de madeira, que se espalhou na pista. Até às 7h15, o acidente não impactou no trânsito, que flui nos dois sentidos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do caminhão, de 31 anos, conseguiu sair do veículo e se queixou de dores na perna e no peito. O Samu foi até o local para atender a vítima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.