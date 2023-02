Carreta tombada segue ocupando faixa da Via Expressa de BH

A carreta que tombou na noite dessa quarta-feira (16/2) na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH, segue ocupando uma faixa da via na manhã de hoje.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a seguradora da carreta fará a remoção, mas não deu uma previsão de quando a operação vai acontecer.

Equipes da BHTrans sinalizaram e monitoram o local até que a remoção seja realizada. O trânsito é complicado no sentido centro.

A carreta tombou no início da tarde de ontem na Via Expressa. O motorista morreu no local do acidente.

Com o acidente, óleo e combustível vazaram na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado e eliminou o risco de outros acidentes.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo do motorista foi levado para o Instituto Médico Legal.