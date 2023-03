Carro bate em mureta, pega fogo e motorista morre na BR-381

Uma pessoa morreu em um acidente na manhã deste sábado (4/3), no km 400 da BR-381, em Bom Jesus do Amparo, Região Central de Minas, no sentido Vitória.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro bateu contra a mureta da via e pegou fogo.

Populares tentaram tirar a vítima, inconsciente, de dentro do veículo, mas as chamas se espalharam rapidamente e o carro foi consumido pelo fogo.

Os bombeiros de São Gonçalo do Rio Abaixo estiveram no local, controlaram as chamas e retiraram o corpo do homem, que ainda não foi identificado, já carbonizado, de dentro do veículo.

O corpo foi deixado aos cuidados da funerária do município.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.