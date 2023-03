Carro cai em ribanceira e idoso morre em rodovia mineira

Um homem, de 61 anos, morreu em um acidente de carro na noite dessa terça-feira (14/3), na rodovia LMG 733, altura do km 3, na Zona Rural de Frutal, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro seguia sentido Frutal, quando saiu da pista e caiu em ribanceira.

Um médico da ambulância do município de Pirajuba esteve no local e constatou a morte da vítima.

Ainda conforme os bombeiros, uma equipe da Polícia Civil de Uberaba foi acionada e esteve no local para apurar as causas do acidente.

Após o trabalho e liberação da perícia, o corpo do idoso foi retirado do local pelo Corpo de Bombeiros.