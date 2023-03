Carro cai em ribanceira no Anel Rodoviário, e homem fica preso às ferragens

Um homem de 40 anos ficou preso às ferragens neste domingo (5/3) após o carro que ele conduzia despencar em uma ribanceira na marginal do Anel Rodoviário, na altura do km 467, no bairro Engenho Nogueira, nas proximidades do Shopping Del Rey, na região da Pampulha.

PRF apreende mais de 1 tonelada de drogas avaliada em R$ 2 milhões em Betim Segundo o Corpo de Bombeiros , acionado às 9h45, o veículo estava a cerca de 15 metros do desnível da pista. O automóvel precisou ter o teto rebatido lateralmente para que os militares pudessem acessar a vítima, que foi removida com auxílio de uma prancha, sendo devidamente imobilizada. Ainda conforme a corporação, não havia suspeita de fratura.

Com uso de cordas, com sistema de vantagem mecânica com polias, a vítima foi levada até o nível da via e entregue a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).