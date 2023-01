Carro cai no Rio Uberabinha após acidente em Uberlândia

Carro caído às margens do Rio Uberabinha em Uberlândia — Foto: Bombeiros

Uberlândia, Minas Gerais. Um carro capotou e caiu no Rio Uberabinha, próximo à Avenida Getúlio Vargas, durante a madrugada desta segunda-feira (16.jan.23), em Uberlândia. O veículo ficou com parte submersa, e a motorista, de 41 anos, não foi encontrada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe trabalha com a possibilidade da vítima ter sido arremessada do veículo no momento do capotamento, já que ninguém foi encontrado após o carro ser desvirado.

Imagens gravadas pela equipe do Corpo de Bombeiros mostram o carro no Rio Uberabinha, com a parte traseira para fora d’água, com vários pontos amassados.

As buscas pela motorista foram suspensas durante a madrugada, com previsão de retomada por volta das 8h30.