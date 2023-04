Carro capota na BR-381 e bebê é socorrido de helicóptero

Um acidente grave ocorreu na tarde desta sexta-feira (08) na rodovia BR-381, em Ravena, Região Metropolitana de Belo Horizonte . Um veículo de passeio capotou e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 100 metros. Segundo a motorista, um caminhão teria fechado o veículo, e ela acabou perdendo o controle do automóvel, descendo de ré o barranco, e em seguida teve o capotamento.

No local, as vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo um total de 6 vítimas, sendo 4 adultos, uma criança de 5 anos e um bebê de 4 meses. De acordo com informações dos bombeiros, o bebê foi ejetado do veículo e acabou sofrendo um trauma na região da cabeça.

A gravidade do acidente fez com que o bebê fosse conduzido pela aeronave Arcanjo 04 do CBMMG, para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. As outras vítimas foram conduzidas por viaturas terrestres para o mesmo hospital.

O CBMMG atuou no resgate das vítimas, realizando o socorro e remoção do veículo, que foi retirado do local e deixado em segurança. As equipes de resgate contaram com o auxílio de ambulâncias e do helicóptero da corporação.

O tráfego na rodovia ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência, causando lentidão no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o trânsito e apurar as causas do acidente.

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas, mas o atendimento prestado pelas equipes de resgate foi essencial para garantir a sobrevivência dos envolvidos no acidente.