Carro desgovernado invade a calçada e atropela pai e filha em Uberaba

Pai e filha, de 27 e 6 anos, ficaram gravemente feridos ao serem atropelados por um carro desgovernado na tarde desta segunda-feira (20), no Bairro Alfredo Freire, em Uberaba , no Triângulo Mineiro.

De acorcom com os bombeiros , a criança foi encontrada inconsciente, com trauma de face e crânio encefálico grave, além de laceração extensa na perna direita e hemorragia. A menina foi encaminhada ao pronto socorro da ala pediátrica Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

O pai dela apresentava sinais de fratura na perna direita. Ele foi imobilizado e socorrido pela guarnição ao Hospital São Domingos.

O motorista do carro foi detido pela equipe da Polícia Militar e encaminhado para a delegacia de plantão. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e apura as causas do acidente.