Carro fecha motoboy que bate de cara contra poste em Alfenas

Um motociclista de 20 anos fazia entregas na noite de sábado (25/02), em Alfenas, no Sul de Minas, quando foi fechado por um carro e, para desviar, acabou batendo de frente em um poste.

Com o impacto, o rosto do motociclista colidiu contra o poste e mesmo com o capacete, ele sofreu inúmeros ferimentos no rosto, permanecendo no chão e desorientado.