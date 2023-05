Carro pega fogo ao dar partida na frente de escola de Montes Claros

Bastou o motorista virar a chave para dar a partida em seu Chevrolet Corsa para que o veículo pagasse fogo, obrigando os bombeiros a atuar. O incêndio foi na manhã deste sábado (20/5), na rua Doutor Mário Veloso, em Montes Claros, no Norte de Minas.

O acidente ocorreu na frente da Escola Normal, no Bairro Jardim São Luiz, local praticamente separado do Centro apenas pela BR-135.

"Segundo o proprietário, assim que deu partida no carro, percebeu chamas no painel seguido de incêndio. A guarnição chegou ao local e encontrou funcionários de um supermercado próximo atacando as chamas com extintores. O combate foi assumido pelos bombeiros e o risco eliminado. Não houve vítimas nesse atendimento", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Entre as causas mais comuns de incêndios de veículos, segundo a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA), estão as falhas nos sistemas elétricos, vazamentos de combustível devido a mangueiras danificadas, tanques ou conexões soltas, superaquecimento do motor, falhas no sistema de escapamento e problemas mecânicos, como mau funcionamento dos freios, atrito excessivo entre componentes ou problemas no sistema de lubrificação.

Em caso de início de incêndio no veículo, os bombeiros recomendam algumas atitudes. A pessoa deve manter a calma, parar o veículo em um local seguro, longe de outros veículos, edifícios e materiais inflamáveis.

Em seguida, é recomendado desligar o motor e sair do veículo rapidamente, garantindo que todos os ocupantes também saiam e fiquem a uma distância segura de pelo menos 30 metros. Não abra o capô pois o ar que entra alimenta as chamas. Acione os bombeiros e utilize extintores portáteis se se sentir seguro.