Carro pega fogo em BH e complica o trânsito

Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (10/3), na Avenida Pedro II, na altura do bairro Monsenhor Messias, Região Noroeste de Belo Horizonte. O incidente aconteceu no sentido Centro e o trânsito precisou ser interrompido na Rua Vila Rica.

As chamas consumiram o veículo. O próprio motorista acionou os bombeiros e, apesar do susto, ninguém se feriu. O incêndio foi controlado pela corporação por volta das 8h.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Não há previsão para o veículo ser removido do local.

Apesar do incêndio ter sido controlado, o trânsito segue lento na região, até a altura da altura da avenida Tancredo Neves, no bairro Castelo. Uma equipe da BHTrans está no local.