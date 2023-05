Carro rola por 7 metros e vai parar nos fundos de casa em Caeté

Um Fiat Uno capotou em uma ribanceira e foi parar nos fundos de uma casa, em Caeté, na Grande BH. O veículo ficou preso entre a parede da moradia e a encosta, na altura da cozinha. O motorista ficou ferido, mas ninguém da casa se machucou.

O acidente ocorreu na noite de sábado (20/5) no Bairro São Geraldo. O veículo capotou da Rua Jusmerino da Silva e invadiu o imóvel depois de rolar por 7 metros.

Trata-se de um bairro muito íngreme, na estrada que leva do Centro de Caeté para áreas de sítios e pousadas rurais.

Da forma como ficou, o veículo bloqueou o acesso dos fundos da casa para a cozinha do imóvel. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

"Bombeiros no local verificaram que o condutor do automóvel já estava sendo atendido por equipe do SAMU. Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos ao imóvel", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).