Cartório Eleitoral da Comarca de Capinópolis está em novo endereço

Cartório Eleitoral da Comarca de Capinópolis está instalado na Rua 98, nº 843 — Foto: Juliana Pereira

Capinópolis, Minas Gerais. O Cartório Eleitoral da Comarca de Capinópolis, que também atende Cachoeira Dourada, Centralina e Canápolis, está em novo endereço. As novas instalações ficam na Rua 98, 843, no Semíramis — ao lado da Pizzaria Dono do Sabor.

O cartório deixou as instalações do Fórum Odovilho Alves Garcia, entretanto, a mudança não proporcionará custos extras aos cofres públicos. O prédio é do Estado de Minas Gerais, e não haverá cobrança de aluguel.

O prédio, que agora abriga o Cartório Eleitoral, já foi a residência oficial dos promotores da Comarca de Capinópolis, no entretanto, estava abandonado há décadas, e necessitando de ampla reforma.

A princípio, a promotora de Justiça/Eleitoral, Dra. Maria Carolina da Silveira Beraldo, tentou devolver o prédio ao Estado de Minas Gerais por seguidas vezes, por outro lado, vislumbrou a oportunidade de efetuar a mudança do cartório, e proporcionar mais conforto aos colaboradores e eleitores.

“O novo imóvel foi totalmente reformado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Era um imóvel que estava abandonado, sem manutenção e sem ocupantes, o que resultava em sujeira e degradação do patrimônio público. Com a instalação do cartório eleitoral, o patrimônio público será melhor utilizado, e a população dos quatro será atendida em ambiente exclusivo da Justiça Eleitoral, com espaço suficiente para um melhor atendimento”, disse Juliana Pereira, chefe do cartório.

Juliana Pereira, chefe do cartório eleitoral (Foto: Tudo Em Dia/Paulo Braga)

O que faz um Cartório Eleitoral?

Um cartório eleitoral é uma instituição responsável por registrar e manter atualizados os dados dos eleitores, realizar eleições, além de fornecer documentos eleitorais, como títulos de eleitor, certidões e transferências de domicílio eleitoral. Eles também atuam na fiscalização do processo eleitoral e na apuração dos votos. Em suma, um cartório eleitoral é responsável por garantir a integridade e a transparência do processo eleitoral em sua jurisdição.