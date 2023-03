Casa pega fogo com idosa dentro em Araxá

Uma casa pegou fogo na noite dessa sexta-feira (24/3) no bairro Pedro Pezzuti, em Araxá, no Alto Paranaíba, com uma idosa dentro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher, de 64 anos, estava dormindo quando escutou barulho de azulejos caindo na cozinha.

Quando ela se levantou, percebeu que se tratava de um incêndio e saiu pela porta da sala. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Os militares isolaram a cozinha e fizeram o combate às chamas. Durante o trabalho, os bombeiros encontraram o foco do fogo em uma tomada atrás de uma geladeira.

Uma televisão, que ficava em cima da geladeira, ficou destruída. Além disso, o armário, azulejos e revestimento do teto foram desgastados pelas chamas.

Não foram identificados problemas na estrutura da casa.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.