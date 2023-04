Casal de turistas mineiros morre afogado em praia de Santa Cruz Cabrália

Terminou em tragédia o feriado de Tiradentes para as famílias do casal Adenício da Mota Dourado, de 53 anos, o “Neném”, e sua mulher, Rosenilda Ferreira Dourado, de 47, que morreram afogados, na Praia de Coroa Vermelha, em Santa Cruz de Cabrália, na Bahia, na sexta-feira (21/4). Os corpo foram levados para o IML de Porto Seguro para serem periciados. Segundo as família, o casal será sepultado em Caratinga, a terra natal de ambos.

“Neném” e Rosenilda nasceram e se casaram em Caratinga, mas vivem há 20 anos em Ipatinga, onde trabalham. Segundo informações de testemunhas, o marido entrou no mar, que estava agitado em função do vento intenso causado pelas fortes chuvas que atingem a região neste feriado. Quando ele chegou na parte de arrebentação das ondas, “Neném” começou a se afogar.

Ainda de acordo com testemunhas, Rosenilda percebeu e também entrou no mar para tentar salvar o marido, mas os dois afundaram. Outros turistas que estavam na praia e presenciaram a cena pularam na água e conseguiram resgatar apenas os corpos, pois o casal já estava sem vida.

“Neném” e Rosenilda estavam participando de uma excursão de moradores de Ipatinga. A comoção tomou conta de todos os participantes, que vão decidir se retornarão ainda neste sábado a Minas Gerais, ou se mantêm o retorno no domingo.

Temporal

A região de Santa Cruz de Cabrália, no Sul da Bahia, foi atingida por um forte temporal na madrugada de sexta-feira (21/4), deixando centenas de moradores desabrigados.

Segundo as autoridades locais, casas foram destruídas e inundadas. A região também enfrenta deslizamentos de terra e o rio Yaya transbordou. Duas pontes foram destruídas, isolando parte da cidade.