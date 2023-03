Casal é preso com cinco pistolas turcas e carregadores escondidos em carro

Um homem, de 29 anos, e uma mulher, de 21, foram presos na tarde dessa quinta-feira (30/3), durante operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PRF, o carro que o casal estava, um Ford Fiesta de cor preta, foi parado na altura do km 355 da rodovia.

Durante fiscalização no interior do carro, os policiais encontraram cinco pistolas e 11 carregadores embaixo do banco traseiro.

Em conversa com os agentes, o motorista e a passageira disseram que saíram de Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguiam destino a Belo Horizonte.

As pistolas apreendidas são de fabricação turca, sendo 2 da marca CANIK 9mm, 2 AHSS – FXS – 9mm com kit rajada, 1 TISAS KANUNI – 9mm e 11 carregadores sem marca, sendo três prolongados.

O homem tem passagens pela polícia por roubo, furto, receptação e tráfico de drogas.

O casal e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Judiciária em Betim.