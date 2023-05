Casal é preso por trancar crianças em carro para ir a show na Grande BH

Um homem, de 41 anos, e uma mulher, de 35, foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira (15/5) por abandono de incapaz no Bairro Morro do Cruzeiro, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar recebeu a denúncia de que o casal deixou três crianças, de 5, 9 e 11 anos, trancadas em um carro na porta de um local conhecido por promover festas.

As pequenas foram encontradas dentro do veículo totalmente trancado e com todos os vidros fechados. De acordo com a PM, o casal deixou as crianças no carro para “curtirem” um show de forró no estabelecimento.

Os suspeitos foram presos em flagrante pelos policiais no interior do bar e conduzidos à presença da Polícia Judiciária.

Segundo testemunhas, não é a primeira vez que tal fato acontece.

O homem é pai da menina de 11 anos e a mulher é mãe das meninas de 9 e 5 anos.

O Conselho Tutelar foi acionado. As crianças foram deixadas em segurança com outros familiares.