Ituiutaba: PC prende casal que aplicou golpe de mais R$87 mil em loja no PR

Casal aplicou golpe de mais de R$87 mil em loja | Foto: PCMG

Ituiutaba, Minas Gerais. Um casal suspeito de estelionato e um receptador foram presos pela Polícia Civil nesta sexta-feira (26.ago.22). O foi descoberto pela Polícia Civil de Ituiutaba, em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Paraná.

O casal residente no Bairro Novo Mundo, em Ituiutaba, e teriam efetuado diversas compras de itens de vestuários, que somadas, ultrapassam o valor de R$ 87 mil. Os estelionatários utilizaram cartão clonado.

O alvo dos criminosos foi uma loja situada na cidade Cascavel, no Paraná, onde uma suposta “sacoleira” de Ituiutaba iniciou contato por APP de mensagens no dia 13 de julho, ocasião em que iniciou a negociação para aproveitar descontos oferecidos pelo estabelecimento, fazendo os pedidos pagos por cartão de crédito e enviados para Ituiutaba.

As vendas foram efetuadas nos seguintes dias e valores: 14/07 (R$ 9.200,00); 15/07 (R$ 25.000,00); 19/07 (R$ 9.500,00); 21/07 (R$ 18.828,00); 26/07 (R$ 13.940,00) e 28/07 (R$ 10.895,00), totalizado mais de R$ 87 mil em compras, todas com emissão de nota fiscal.

A “sacoleira” enviava um taxista para retirar as mercadorias e dizia que o motorista iria levar as caixas à rodoviária para o transporte. Contudo, no fim do mês de julho, uma pessoa de Manaus entrou em contato com a loja e pediu informações sobre uma compra realizada no estabelecimento, alegando que não reconhecia as movimentações em seu cartão.

Após acionamento da Polícia Civil de Ituiutaba, os policiais identificaram a “sacoleira”, que utilizada documentos falsos para a compras, pessoa residente em Ituiutaba. Os investigadores foram até uma empresa transportadora, onde confirmaram que os itens de fato foram enviados e entregues à destinatária no local. O esposo da golpista também foi flagrado por câmeras do estabelecimento e identificado, sendo conhecido por várias passagens criminais.

A Polícia Civil levantou ainda o endereço da residência do casal, no Bairro Novo Mundo, bem como descobriu que a investigada estava anunciando peças de roupas e biquinis de diversas marcas pelo WhatsApp, reforçando que o casal ainda possui parte dos materiais frutos do estelionato.

Mandato de busca e apreensão expedido contra os estelionatários

Nesta sexta-feira, 26, a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná, sendo possível localizar os autores do crime em um dos endereços alvo da operação, bem como grande parte dos produtos do estelionato em apuração, além de outras mercadorias sem origem comprovada.

Durante as diligências, o irmão de um dos investigados foi localizado em um dos imóveis na posse de produtos do crime, sendo conduzido para a delegacia pelo crime de receptação, juntamente com o casal investido pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. Os três foram submetidos a exame de corpo de delito no Pronto Socorro e ficaram à disposição da justiça.