Casamento coletivo oficializa a união de 113 casais em BH

casamento coletivo organizado pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), evento anual que acontece desde 2009, oficializou a união de 113 casais nesta terça-feira (23/5), em Belo Horizonte . Ao longo desses quase 15 anos, cerca de 4 mil casais trocaram alianças com a iniciativa.

“O casamento comunitário é um evento que possibilita e viabiliza a dignidade da pessoa, a cidadania e vários direitos que decorrem disso”, explica Raquel da Costa Dias, defensora pública de Minas Gerais. Os casamentos acontecem uma vez ao ano em todo o Estado, tradicionalmente, em maio – mês das noivas, seguindo o calendário institucional.

O evento de hoje, no Minascentro, na Região central de BH, contou com tapete vermelho, arranjos florais, buffet, troca de alianças e, claro, a tradicional entrada ao som da Marcha Nupcial.

A organização do casamento coletivo é uma ação conjunta da DPMG com o Cartório de Registro Civil, com o Tribunal de Justiça e com o governo do estado. Conta também com a parceria da iniciativa privada, que disponibilizou a decoração e o buffet.

Com 60 anos de união, 4 filhos e 10 netos, o casal Gerlí dos Santos, de 72, e José Araruna, de 75, roubou a cena e foi o queridinho do evento, além de inspiração para os demais noivos. Para comemorar as bodas de diamante, o casal finalmente oficializou a união, antigo sonho da noiva.

Com beijos calorosos e lágrimas, o casal foi homenageado pelos familiares e pela organização da cerimônia. “Estou muito feliz de ter realizado esse sonho e ainda por cima ser exemplo para tantos casais mais jovens, o que me deixa lisonjeada”, comentou a recém-casada Gerli.

Fernando Vieira, de 43 anos, e Sheila Angélica, de 58, se conhecem há 16 anos e nesta terça-feira oficializaram o matrimônio. “Depois de anos de caminhada, vamos oficializar nossa união”, comentou a noiva, agora, esposa. “E agora é para sempre, Deus vai nos abençoar”, concluiu o marido. “Pedimos a Deus mais saúde para podermos curtir essa vida e essa alegria mais ainda”, finalizou Gerlí.

