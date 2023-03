‘Casamento comunitário’: inscrições estão abertas em BH

As inscrições para os interessados em participar do "Casamento Comunitário" de Belo Horizonte estão abertas. O evento, organizado pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), é voltado para as pessoas que moram na capital mineira e sonham em trocar alianças, mas não reúnem condições financeiras para custear as taxas dos cartórios.

O "Casamento Comunitário" vai ocorrer no dia 23 de maio, uma terça-feira, em local que será divulgado em breve. Nesta edição do evento em Belo Horizonte, 300 casais terão a oportunidade de legalizar sua situação civil e realizar o sonho do matrimônio.

Os noivos e as noivas terão direito a tapete vermelho, marcha nupcial e troca de alianças. Além disso, a cerimônia será realizada em um ambiente decorado com ornamentação especial, 'bolo fake', entrega de bem casados e uma benção ecumênica. O objetivo é conceder uma celebração inesquecível para os casais e seus familiares.

Vale ressaltar que no ato do Casamento Comunitário é proporcionado não só a proteção jurídica e a garantia dos direitos civis da família e sucessões, mas a regularização de relações familiares, a valorização do afeto do casal e, por consequência, da família.

Como fazer a inscrição

Os interessados em realizar o sonho de se casar, mesmo os que já vivem em união estável, devem fazer o cadastro até o dia 14 de abril na sede da Defensoria Pública de Minas Gerais, localizada na Rua dos Guajajaras, 1.707, no Barro Preto. As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h.

Documentos necessários

RG dos noivos (original e cópia)

CPF dos noivos (original e cópia)

Comprovante de endereço dos noivos (original e cópia) [Obs.: Um dos comprovantes deverá estar em nome de um dos noivos e ser de Belo Horizonte.]

Comprovante de renda dos noivos (Carteira de Trabalho, contracheque, recibo de pagamento, outros)

Para pessoas solteiras: Certidão de Nascimento atualizada dos noivos.

O documento é obtido junto ao cartório que a pessoa foi registrada. Deverá estar em perfeito estado de conservação e expedida há, no máximo, 90 dias. Obs.: NÃO PLASTIFICAR

Para pessoas divorciadas: Certidão de Casamento atualizada dos noivos, com a averbação do divórcio.

O documento é obtido junto ao cartório que a pessoa casou. Deverá estar em perfeito estado de conservação e expedida há, no máximo, 90 dias. Obs.: NÃO PLASTIFICAR

Para pessoas viúvas: Certidão de Casamento anterior atualizada, certidão de óbito do cônjuge falecido.