Casarão em Venda Nova guarda memórias do nascimento de um Belo Horizonte

Quatro gerações de mulheres mantêm vivo um pedaço da história de Belo Horizonte , fortalecendo também as memórias familiares, e, quase com devoção, cuidando de um casarão do século 19 remanescente dos tempos de Curral del-Rei, arraial sobre o qual foi construída a capital. Localizado no Bairro Letícia, na Região de Venda Nova, o imóvel ilumina as lembranças de Gracina Pereira do Vale, de 88 anos, solteira, nascida e criada na edificação coberta pelas telhas que hoje carregam a cor do tempo, de piso atabuado típico de fazendas do interior mineiro e imerso numa atmosfera convidativa às boas conversas.

“Esta casa guarda muito da nossa família. Abaixo de Deus, só ela, que é mais antiga do que a capital. Sempre fiquei de olho para nenhuma criança rabiscar as paredes. Escrever, só no caderno”, conta a belo-horizontina Gracina, ao lado da sobrinha Rita de Cássia Pinto Gomes, de 52, da filha de Rita, Isabella de Cássia Gomes, de 27, e da neta, Giovanna, de 5. De uma família de oito irmãos, dos quais seis mulheres, Gracina era filha de Raimundo Pereira do Vale, “que foi morar na casa quando tinha apenas 1 ano”, após seus pais adquirirem o imóvel de um homem chamado Pacheco. “Foi assim que este lugar recebeu o nome de ‘Pacheco’”, revela Gracina.

Aqui, vale uma explicação do historiador e professor universitário Bruno Viveiros Martins, também nascido e criado na região, sobre o porquê de Venda Nova ser anterior a BH. “Em 1787, os moradores do Arraial de Venda Nova, então ligado à Vila de Sabará, enviaram uma carta à rainha de Portugal, Dona Maria I (1734-1816), pedindo autorização para erguer uma capela dedicada a Santo Antônio. Dezesseis anos depois, foi doada, para edificação do templo, uma área (entre 30 e 40 alqueires) da fazenda de Antônio de Castro Porto.” Autor do livro “Venda Nova”, da coleção “BH – Cidade de cada um”, Bruno afirma que Venda Nova pertenceu a Sabará e Santa Luzia antes de ser, em 1948, anexada à capital.

“No auge da colonização, o então lugarejo desempenhou importante papel comercial, político e religioso. Além de fazendas de gado, a região abrigava empórios e vendas de comerciantes portugueses, vindo daí o nome pelo qual se tornou conhecida. A atual Rua Padre Pedro Pinto fazia parte dos Caminhos dos Currais do Rio São Francisco, uma rota de tropeiros.”

AMBIENTE ORIGINAL As palavras do professor Bruno Viveiros ecoam na casa de linhas simples, preservadas como nos primórdios. Conservar esse patrimônio hoje é missão de Isabella, atual proprietária e que vive no imóvel com os três filhos (Miguel, de 8, Giovanna, de 5, e Matheus, de 3) e um irmão, Guilherme de Cássio Gomes. Há alguns anos, Gracina foi morar com a sobrinha Rita de Cássia e sua família na casa do outro lado da Rua Gentil Murce Ferreira.

“Viver aqui é uma maravilha, parece que entramos mesmo na história. Não modificamos nada do original, a não ser fazendo um reparo ou outro. Algumas tábuas do piso, por exemplo, precisaram ser trocadas, pois apodreceram e abriram caminho para ratos”, diz Isabella.

Acompanhando a equipe do Estado de Minas, Rita de Cássia explica que, na sala, o forro de taquara, também conhecido como esteira, precisou ser retirado, dando lugar ao de madeira. “Mas o banheiro continua do mesmo jeito, com poucas alterações”, diz, apontando o cômodo em um plano mais baixo do que a sala e os quartos. Atenta, Giovanna observa todos os detalhes, certa de que a conservação do imóvel, permeado de acontecimentos e memórias, passará pelas suas mãos.

BAÚS O retrato na parede, em preto e branco, de Raimundo Pereira do Vale, os marcos de portas e janelas aparentes sob a parede caiada de branco, as madeiras centenárias pintadas de marrom e dois baús de couro, num dos quartos, são novos convites a descobertas. “Meu pai criava porcos, galinhas e outros animais, todos soltos, enquanto minha mãe fazia doce e lavava roupa. No quintal, tinha engenho para fazer farinha de mandioca e o moinho, para o fubá. Mais acima, havia um açude”, recorda-se Gracina, que, curiosamente, diz não ter saudade daquela época: “Eu me sinto bem no tempo em que estou”.

Nas décadas de 1940 e 1950, não era tarefa das mais fáceis chegar ao Centro de Belo Horizonte. “Tínhamos que ir a pé, pois não havia ônibus. E como dinheiro era curto, o jeito era caminhar”, lembra Gracina. As festas nas cidades vizinhas também requeriam esforço redobrado. “Íamos a Santa Luzia no dia da padroeira, 13 de dezembro, mas também a pé. Como esta região era formada por fazendas, a gente encontrava sempre uma vaca pelo caminho. Aí, a gente tinha de correr”, diverte-se a simpática senhora, que nunca trabalhou fora nem quis se casar. Por sorte, acrescenta, às vezes passava uma carona, um caminhão, e a turma subia na carroceria.

Na sede da fazenda de Raimundo, o Natal era muito celebrado, e a família fazia um presépio ocupando grande espaço da sala. Em outras épocas do ano, Gracina gostava especialmente das festas juninas, com destaque para Santo Antônio, que é o padroeiro de Venda Nova.





O NOME DO PADRE



Impossível falar sobre Venda Nova sem citar o padre Pedro Pinto Fernandes (1890-1953), titular da Paróquia Santo Antônio entre 1924 e 1953. Na mesa da sala, Gracina conta que o conheceu, e ressalta sua participação na vida comunitária. Conforme registro da paróquia, o religioso foi essencial na evangelização na Arquidiocese de Belo Horizonte, criada em 1921. Padre Pedro Pinto foi um dos primeiros a obter a carteira de habilitação e dirigir, a partir de 1928, pelas ruas da região.