Um conjunto de imóveis desabou na rua Teixeira dos Anjos, próximo ao número 155, no bairro Taquaril, Região Leste de BH, na manhã desta sexta-feira (17/2). As famílias residentes nas moradias foram removidas no ano passado.

Não há registro de vítimas no local.

Segundo informações da Prefeitura de Belo Horizonte , o local já está isolado para obras de contenção de encostas e as demais casas, já desocupadas, serão demolidas.

