Cascalho Rico: prefeitura mantém agenda de serviços no setor rural

CASCALHO RICO. Assim como nas nossas casas e a nossa saúde, sempre temos que dar uma atenção especial e cuidar dos problemas, também é o setor rural, onde a manutenção em estradas é constante, o que tem diminuído, ao longo dos anos, o transtorno e problemas para quem vive e trabalha no setor.

De acordo com a agenda de serviços da Prefeitura de Cascalho Rico, as ações não para, e nos últimos dias foi realizado serviço com trator na Região Varjão, em atendimento ao produtor rural, Bruno Gonçalves, além de serviço de cascalhamento de curral em atendimento ao produtor rural Marcelo Ferreira.

A equipe de construção e manutenção de mata-burros teve muito serviço na semana, com a conclusão da construção de um mata-burro na Região Quatro Barreiros, em atendimento ao produtor Washington Jacob de Resende, e manutenção em mata-burro danificado por veículo pesado, na Região Lagoa, imediações das propriedades de João Pedro e Maurício Ferreira.

Também foi realizada manutenção em estradas na Região Ponte Alta, imediações da propriedade de Pedro Borges de Oliveira, e reforma de mata-burro na Região Varjão, propriedade de Marli Santos.