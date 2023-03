Caso Backer: saiba por quais crimes os envolvidos estão sendo julgados

Testemunhas de defesa dos dez acusados do caso Backer começaram a ser ouvidas na tarde desta segunda-feira (20/3), no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte . Apontados como responsáveis pela intoxicação de 19 pessoas e pela morte de outras dez, os réus teriam envolvimento direto com a produção da cerveja Belorizontina, contaminada com dietileno e monoetilenoglicol, substâncias tóxicas a humanos e animais

Entre as pessoas apontadas como responsáveis pela contaminação da bebida estão os donos da cervejaria, engenheiros e técnicos. De acordo com a acusação do Ministério Público de Minas Gerais, cada um responde por um tipo de crime, entre eles homicídio culposo, lesão corporal e intoxicação de alimentos.

Hoje, seis testemunhas foram arroladas pelos advogados de defesa para prestar depoimento. Nos próximos nove dias, outras 54 pessoas deverão comparecer, de maneira presencial ou virtual, na audiência. Em maio de 2022, 27 pessoas foram ouvidas, entre elas vítimas e familiares.

Em abril de 2022, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizou a retomada do funcionamento de parte da fábrica da Backer, em Belo Horizonte. À época, o ministério informou que a empresa havia atendido a exigências de segurança e aboliu o dietilenoglicol de seu processo de produção.

No mês seguinte, ainda em decorrência da produção da Belorizontina, o ministério aplicou multa de R$ 5 milhões à empresa por ter produzido, engarrafado e comercializado, em 2020, 39 lotes de cerveja com dietilenoglicol ou monoetilenoglicol, também utilizado em processos de refrigeração.

Confira por quais crimes cada réu está sendo acusado: