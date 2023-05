Caso Ian: audiência começa nesta terça (9/5); pai e madrasta devem depor

A audiência de instrução do caso de Ian Henrique Almeida Cunha, de 2 anos, que morreu em janeiro deste ano, começou nesta terça-feira (9/5) em Belo Horizonte . Ele foi internado em estado grave, vítima de maus-tratos, mas não resistiu. O pai e a madrasta do menino são acusados do crime.

Ian morreu em decorrência de um traumatismo craniano provocado por ''instrumento contundente''. A criança estava internada no Hospital do Pronto Socorro João XXIII e, logo que o menino deu entrada, o pai e a madrasta foram presos em flagrante.

Márcio da Rocha Souza, de 31 anos, é acusado de omissão de socorro e Bruna Cristine dos Santos, de 34 anos, foi denunciada por homicídio duplamente qualificado, como responsável pelas agressões.

Hoje, a audiência é de instrução e julgamento, essa fase é anterior a um júri popular. Serão ouvidos testemunhas e, possivelmente, os réus, que falam pela primeira vez na Justiça.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ( TJMG ) são nove testemunhas da acusação, seis de defesa da madrasta e sete em defesa do pai.

Relembre o caso

Ian Henrique Almeida Cunha, de 2 anos, deu entrada no no Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS) na madrugada de 9 de janeiro deste ano, sendo internado em estado grave.

Segundo o BO registrado no dia, o pai teria saído para trabalhar e deixado a criança com sua namorada. Ao retornar, o menino tinha vários ferimentos, em especial na cabeça. Ele levou Ian para o Hospital Risoleta Neves e lá, os médicos constataram que a criança tinha uma lesão na cabeça e escoriações no queixo.

Durante o atendimento, Ian teve duas paradas cardíacas e foi transferido para o HPS, onde acabou morrendo em 10 de janeiro. Os médicos relataram ainda que a criança estava com as mãos tortas e as pernas duras.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso desde o flagrante do casal e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em BH e Santa Luzia. Com a morte do menino, foi feita uma reconstituição do dia.