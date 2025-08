O Canal Brasil inicia em outubro as gravações de um documentário sobre o controverso caso de Orlando Sabino, conhecido como o “Monstro de Capinópolis”, acusado por mais de 20 mortes entre 1971 e 1972 no Triângulo Mineiro. A produção, da Coevos Filmes, será dirigida por José Joffily, Pedro Rossi e Isabel Joffily, com locações em cidades como Capinópolis, Ituiutaba e Ipiaçu.

Embora Sabino tenha sido responsabilizado por diversos assassinatos, há suspeitas de que ele tenha sido usado como bode expiatório pela ditadura militar, que buscava justificar ações repressivas no Pontal do Triângulo Mineiro.

O documentário se baseia, entre outras fontes, no livro-reportagem de Pedro Popó, publicado em 2011. A estreia está prevista para o próximo ano.

Em 2017, o portal Tudo Em Dia produziu um episódio especial sobre o caso, resgatando depoimentos e detalhes pouco explorados da história, reafirmando seu compromisso com o jornalismo investigativo e a memória regional.