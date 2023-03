Casos de COVID aumentaram 175% em BH, após o carnaval

Os casos de COVID-19 aumentaram 175% em Belo Horizonte após o carnaval , segundo dados divulgados no boletim epidemiológico da prefeitura ca capital (PBH). Apesar do crescimento da positividade, os atendimentos nas unidades de saúde e internações não acompanharam essa crescente.

De acordo com o gráfico de incidência de COVID-19 , a média diária entre 8 e 21 de fevereiro, período que compreende os 14 dias corridos até o fim da folia, foi de 6,65 casos a cada 100 mil habitantes. O quadro mostra que esse número passou para 18,3 casos no dia 24 do mesmo mês, o que representa um aumento de 175%.