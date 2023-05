Cássia, no Sudoeste Mineiro, comemora o dia da padroeira

Diz um trecho da letra do hino de Cássia: “comprida como uma fita…”. Mas isso foi no século passado. Atualmente, Cássia, no Sudoeste Mineiro, vive novos tempos de progresso impulsionado, em grande parte, pelo Santuário Diocesano de Santa Rita de Cássia, o maior dedicado à santa no mundo, que, hoje (22/5), completa um ano de sua inauguração. A cidade cresceu para os lados e agora é “comprida como uma fita…” só no seu hino.

Cássia ganhou novas construções, mais modernas, sem perder a sua característica arquitetônica. O crescimento econômico é latente. Desde o início da construção do santuário, foram lançados quatro loteamentos. Ainda há dois a serem lançados no fim do ano ou em 2024, a depender do andamento dos procedimentos administrativos dos empreendimentos.

“Todo crescimento de um município é bom, pois traz novas oportunidades, tanto para os cidadãos que querem investir quanto para os que anseiam pela casa própria. E atrai investidores de outras cidades”, conta José Augusto Tambini Pinto, dono da única imobiliária da cidade.

Cássia já era um importante polo religioso turístico por causa de Santa Rita, sua padroeira. Todo 22 de maio, 16 mil pessoas – o mesmo número de habitantes da cidade, distante 392 quilômetros de Belo Horizonte –, participam da festa em louvor à padroeira.

As comemorações eram na Praça Barão de Cambuí, onde fica a Igreja Matriz de Cássia. O lugar, porém, ficou pequeno para receber tantos turistas e peregrinos. Foi daí que partiu a abnegação do empresário de Cássia Paulo Flávio de Mello Carvalho, dono de uma indústria de embalagens para viagem, que doou para a Diocese de Guaxupé todo o terreno e os recursos para a construção do Santuário de Santa Rita de Cássia à cidade.

Depois de quase quatro anos de obra, mais de 100 empresas e cerca de 500 pessoas envolvidas, o novo Santuário de Santa Rita de Cássia foi inaugurado em 22 de maio de 2022.

O templo gigante ocupa uma área de 180 mil metros quadrados, sendo 100 mil de edificação. Abriga um centro comercial, a Casa para o Clero, um velário e a réplica da casa em que Santa Rita de Cássia viveu na Itália. Com capacidade para até 5 mil pessoas sentadas, 2 mil em pé, o templo conta ainda com sanitários, vestiários, fraldário, praça de alimentação, heliponto e estacionamento para 200 ônibus e até mil carros.

A cidade ganhou mais de 50 placas de sinalização turística em inglês e português. “A gente tem uma demanda de construção de hotéis e vários empresários do segmento nos procuraram para investir”, conta Diego Borges, ex-secretário de Turismo de Cássia. Ele deixou o cargo em março deste ano e acompanhou de perto todo o processo de construção do Santuário. A pasta ainda não tem um novo titular.

Diego conta que, durante sua gestão à frente da secretaria, buscou fazer parceria com o Estado, com o Sebrae e outros órgãos, tanto da iniciativa privada quanto pública, para fazer investimentos em marketing tanto no Brasil quanto no exterior. "Cássia já tem fama de cidade religiosa, mas é preciso um marketing mais forte para que o turista passe a nos visitar sempre”, avalia.

Ele destaca, porém, que Cássia enfrenta a falta de mão de obra especializada por se tratar de um novo turismo de grande potencial. “Precisamos de aprimoramento na receptividade, no acolhimento desse turista, um plano de desenvolvimento turístico, na questão de infraestrutura”, aponta Diego.

Rota de fé

O gestor do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, Kleyber Jorge da Silveira, avalia que a região ganhou muito com o santuário. “O Santuário de Santa Rita de Cássia é considerado uma das grandes obras e também um dos principais atrativos de nossa região. Poderá vir a transformar o turismo de Cássia , tendo em vista que milhares de devotos vêm todo ano, principalmente no Dia de Santa Rita, visitar o município”, disse Kleyber.

O gestor aponta que o santuário já contribui com a economia local e da região, porém, segundo ele, por ser um produto novo deve-se trabalhar muito a questão de planejamento e de marketing turístico para que o potencial existente no Santuário possa se consolidar e atrair ainda mais fiéis ao município durante todo o ano, não somente no mês em que se comemora o Dia de Santa Rita.

Tempo de colheita Enquanto isso, o santuário espera receber 60 mil pessoas para os festejos do primeiro ano de sua fundação e para as homenagens à santa. “Com alegria, o Santuário de Santa Rita de Cássia, a Santa dos Impossíveis, se prepara para viver a festa da padroeira. Neste primeiro ano de inauguração, nosso sentimento é de gratidão a Deus por tantas bênçãos derramadas sobre os fiéis que aqui passaram. São muitas histórias de milagres e graças alcançados pela intercessão da Santa dos Impossíveis! A vida de Santa Rita é exemplo para as famílias e para todos os fiéis que sofrem tribulações. Ela nunca perdeu a esperança e combateu o bom combate firme na fé”, disse o padre Michel Pires, reitor do santuário.

Entre os dias 13 e 21 de maio, ocorreu a novena com a presença dos padres de nossa Diocese de Guaxupé e dos bispos da região. E, hoje (22/5), dia da Padroeira, os fiéis participarão das celebrações das missas e orações no Santuário. "Será a primeira festa de Santa Rita depois da inauguração e estamos felizes e com os corações abertos para acolher todos os fiéis”, complementou o sacerdote.

Relíquia

Um dos destaques nesse momento de festa é a relíquia óssea de Santa Rita de Cássia, que se encontra no Santuário para visitação até hoje. É uma relíquia de primeiro grau da Abadia cisterciense de São Bernardo e está emprestada exclusivamente para a Novena e Festa de Santa Rita de Cássia de 2023.