Cassinos se adaptam à lei que restringe bônus

Em 2025, a fiscalização das apostas online se tornou mais rígida, com diversas jurisdições ao redor do mundo impondo restrições às ofertas de bônus promocionais pelos cassinos online. A justificativa principal dessas proibições é evitar práticas que possam incentivar o jogo irresponsável e a dependência, além de garantir maior transparência para os apostadores.

No entanto, com essas mudanças, as casas de apostas vêm encontrando maneiras para continuar oferecendo vantagens aos jogadores dentro dos limites legais.

Ilustração cassinos cashback | Foto: Freepik

Os bônus de boas-vindas, giros grátis e depósitos dobrados foram, por muito tempo, uma oferta importante para atrair novos clientes e fidelizar apostadores. Porém, com proibições sendo implementadas em vários países, incluindo algumas regulamentações no Brasil, as operadoras de cassino online precisaram adaptar suas ofertas para manter os jogadores engajados.

Uma das principais alternativas encontradas foi o cashback, uma forma de recompensa que devolve parte das apostas aos usuários. No cassino da KTO, essa estratégia é aplicada de maneira consistente, permitindo que os jogadores recebam um percentual do dinheiro investido em jogos de cassino online como slots.

Ao contrário dos bônus tradicionais, que muitas vezes exigem altos requisitos de apostas para saque, o cashback permite que os jogadores recuperem parte de suas perdas. Essa abordagem pode ser uma maneira de incentivar a permanência dos usuários em sites de apostas em esportes e jogos de cassino.

Além do cashback, sites de apostas estão introduzindo missões e desafios diários para motivar os jogadores a participarem regularmente dos jogos. Esses desafios oferecem prêmios como rodadas grátis e multiplicadores.

Com as proibições de bônus e as novas regras de cálculo para o GGR (Gross Gaming Revenue ou Receita Bruta com Jogos, em tradução livre), as operadoras de cassino enfrentam o desafio de se manterem competitivas em um mercado regulamentado.