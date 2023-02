Castração de cães e gatos: prefeitura de BH abre agenda nesta segunda (27)

A Prefeitura de Belo Horizonte abre nesta segunda-feira (27/2), a partir das 8h, a agenda para a castração gratuita de cães e gatos na capital. As cirurgias serão realizadas em março.

Para serem submetidos à cirurgia, os animais devem ter no mínimo 4 meses de idade e no máximo 8 anos. Os filhotes de gatos devem pesar mais de 1,5kg.

Antes da cirurgia, é feita uma avaliação médica veterinária para identificar algum problema de saúde que impeça a realização da cirurgia.

Par fazer a castração, o animal deve ser preparado com antecedência, sem beber líquido por 8 horas e sem comer por 12 horas. O jejum é indispensáveis para a segurança do procedimento, que envolve anestesia geral.

No dia marcado para a castração, o dono do animal deve ficar na unidade até a alta. Os agendamentos devem ser feitos no Portal da PBH na internet.