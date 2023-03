Cátia Barbosa toma posse como presidente da ACIAC em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A nova diretoria da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Capinópolis — ACIAC— foi empossada na noite da última quinta-feira (02.mar.2023). A administradora de empresas Cátia Barbosa assume como presidente da instituição.

A presidente foi eleita com 100% dos votos dos afiliados à instituição no dia 14 de fevereiro, e assume o cargo para o biênio 2023/2024. A eleição contou com chapa única.

A nova presidência assume o desafio de fazer a ACIAC continuar sendo relevante aos associados e à comunidade.

Antes da posse, Moacir Balduíno, gerente do Sicoob de Capinópolis, e Frederico Maru apresentaram uma proposta comercial de uma feira de negócios que será realizada em Ituiutaba.

O evento de posse da nova diretoria contou com a presença de representantes do Poder Legislativo, do Sebrae, empresários e do novo presidente da Associação Comercial de Ituiutaba.

Confira quem são os demais integrantes que farão parte da gestão da ACIAC no novo biênio:

Presidente: Cátia Barbosa (Carvalho Padaria e Confeitaria)

1º Vice-Presidente: Aldo Lopes (Caixa Econômica Federal)

2º Vice-Presidente: Luiz Fernando de Oliveira Souza (Seven)

1º Tesoureiro: Priscilla Alves Mataroli (Mariana Modas)

2º Tesoureira: Sandra Maria Dantas (Lojas Arco Íris)

1º Secretário: Osvaldo Alvarenga Júnior (Mercearia Super Mix)

2º Secretário: Waldir Maximiano de Almeida (Supre Supermercado Predileto)

Diretores

Aline Dantas Cavalcanti ( Doçura Modas)

Anderson Clayton Souza (Salvino 1,00)

Ataídes dos Santos (Fratari)

João Carlos Dantas Santana (Arco Íris Kid’s)

Marco Aurélio Horta de Castro (Mais em conta Supermercado)

Marília Targino de Souza (Arizona West)

Marluce Alves da Silva Paiva (Koisalinda Confecções)

Raul Carlos Silva (The Kings)

Ricardo Gonçalves de Carvalho (Carvalho Supermercado)

Silma Aparecida Teixeira Góes (Happy Day)

Conselho Fiscal: Titulares: Adão Aparecido Gonçalves (Loja Brasileira),

Murilo Pricinotti (A Escolar) Nivaldo Gobbi (Novo Tempo Contabilidade).

Suplentes: Adão Paulo de Souza (Optica Stillo),

Cezar Santana de Freitas (Cezar Gás),

Vanderley de Souza (Bazar São Paulo).

Cátia Barbosa e Luiz Fernando Oliveira — Fotos: Ananda Braga / Daniel Braga

O empresário, e presidente do quadriênio 2019/2022, Luiz Fernando de Oliveira, destacou que foram quatro anos de muito trabalho e desafios com a pandemia.

Maurício Garvil, novo presidente da Associação Comercial de Ituiutaba, frisou a importância de empresas humanizadas, que façam frente ao comércio eletrônico.

Cátia Barbosa, presidente da ACIAC — Foto: Ananda Braga / Daniel Braga

Durante o mandato que se inicia, Cátia Barbosa quer mostrar o valor da ACIAC junto à comunidade.

“Uma associação tem que contar com a comunidade. A primeiro momento, abrir as portas da associação para que as pessoas comecem a entender o papel da associação comercial dentro de Capinópolis”, finalizou a presidente.

A ACIAC é responsável por defender os interesses das empresas associadas, bem como realizar promoções, palestras e eventos ligados ao setor.

Fotos

Fotos: Ananda Braga / Daniel Braga