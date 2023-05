Centenas de peregrinos saem a pé de Passos em romaria para rezar em Cássia

O grupo se concentrará na Capelinha Centenária de Nossa Senhora da Penha, às 21h de domingo (21/05), e percorrerá 42 quilômetros até Cássia. A previsão de chegada na cidade é às 6h para a Missa dos Romeiros, onde gente da região inteira se encontra para a primeira de uma série de celebrações no decorrer do dia.

Os peregrinos contam com suporte de três ônibus e a Prefeitura de Passos oferece ambulância e água. “Eu participo da peregrinação desde 2019. Antes, só via o povo chegar em Cássia , expressando cansaço do corpo, mas uma felicidade em seus olhos que nunca havia visto. Hoje vivo essa experiência. Uma caminhada que às vezes a dor é uma companheira, mas a fé e a gratidão a tudo que Santa Rita faz compensa cada dor”, conta padre Sandro Henrique, pároco da Matriz Bom Jesus dos Passos, em Passos, que ajuda na organização, foi pároco em Cássia de agosto de 2005 a setembro de 2016, e hoje é um dos 400 peregrinos.

O grupo segue pela saída do Pau D’Alho, pega a linha do Bananal até Itaú de Minas, que fica no meio do caminho. Numa propriedade rural no município de Passos, utilizam banheiros e recebem uma mesa farta dos fazendeiros para repor as energias e rezam na Capelinha de São João.

Não tem custo algum para o peregrino. Quem quiser, espontaneamente, colaborar, colabora; quem não quer, não colabora. Das colaborações recebidas são pagos os ônibus, o restante vai para doação ao santuário. Para voltar para a cidade de origem, o preço da passagem é R$ 35 e os ônibus regressam às 9h, logo após a missa.

A romaria começou há 14 anos com Lúcia Azevedo, a Tia Lúcia, e sua sobrinha Antonieta e uma amiga. No ano seguinte foram mais 5 pessoas e agigantou-se com a inauguração do Santuário de Santa Rita de Cássia , em 22 de maio do ano passado, o maior dedicado à santa no mundo.

No ano passado, na inauguração, foram 372 pessoas. A saída é sempre precedida da reza do terço. No meio do caminho os fiéis também rezam para pedir bênçãos ou agradecer alguma graça alcançada por intermédio de Santa Rita.