Cerca de 60 passageiros embarcam em viagem culinária por Belo Horizonte

Cerca de 60 pessoas aproveitaram o sábado (18/3) para subir em um ônibus que faz o trajeto da linha do 9210 e fazer um tour gastronômico pelas melhores cozinhas do Prado e de Santa Tereza. De acordo com o produtor cultural e idealizador do Conexão 9210, Lino Ramos, neste domingo (19/3) são esperados 75 passageiros/clientes. Todos os ingressos disponibilizados gratuitamente já foram retirados.

"O retorno que tivemos hoje foi excelente. Tanto das pessoas que foram, retirando os ingressos gratuitamente no Sympla, quanto de moradores e dos donos de bares e restaurantes que acreditaram no projeto e participaram conosco oferecendo os drinks e petiscos que servimos nas viagens", comemorou Lino.

A ideia de unir mobilidade urbana com boa comida partiu da experiência do próprio idealizador do projeto que mora no Prado desde 2009.

"Já fiz muito uso dessa linha para ir ao Mercado Central tomar uma e voltar com umas compras debaixo do braço", afirmou Lino antes de citar alguns dos estabelecimentos que se destacam no trajeto. "No Prado tem o Agosto Butiquim, Yanã, Slod Experience, Namastê, Bar do Bigode, Cervejaria Arteza; Já no Santa Tereza passa pelo Gamela, Temático, Bolão e outros."

O Conexão 9210 foi feito com o intuito de mostrar que o transporte público também serve para que a população possa conhecer pontos da cidade de forma menos custosa.

"(Os clientes podem aproveitar) sem precisar correr o risco de dirigir bêbado e gastando menos sem precisar pedir o aplicativo ", observou o produtor.

O projeto, que conta com apoio da Belotur, contou com a ajuda da Frente da Gastronomia Mineira (FGM), movimento que aglutina vários setores da gastronomia, como chefs de cozinha, donos de bares, cervejeitos, fornecedores de produtos, produtores de eventos, entre outros.

Próximas viagens

A intenção do produtor cultural Lino Ramos, que já é responsável pelo evento Comida no Prado, é que outras linhas também façam parte destas viagens.

"A intenção é fazer esse evento semestralmente. O próximo deve ser o 2103, que liga o Prado ao Anchieta."