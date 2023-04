Chacina de Unaí: condenados podem pagar por prejuízos aos cofres públicos

Os três condenados pela Chacina de Unaí deverão pagar R$ 29 milhões à União para compensar prejuízos causados aos cofres públicos. O valor foi calculado com base nas despesas que a União teve com pagamentos de indenizações e pensões às famílias dos quatro servidores do Ministério do Trabalho assassinados em 28 de janeiro de 2004. O pedido foi apresentado pelo Ministério Público Federal à Justiça Federal em Unaí, na última sexta-feira (31/3).

Os outros dois réus, José Alberto de Castro e Hugo Pimenta, condenados por terem intermediado o crime, também aguardam o resultado dos recursos em liberdade. Os três pistoleiros – Erinaldo Vasconcelos, Rogério Allan e William Miranda – foram condenados em 2013. Eles estavam presos desde 2004.

De acordo com o MPF, embora parte dos réus responda em liberdade, as condenações reafirmam a narrativa da União e tornam justo o pedido de pagamento compensatório do caso.

A Chacina de Unaí